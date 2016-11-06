В Дели из-за смога закрылись все школы
Все школы города Дели закрыты на три дня из-за сильного смога. Столицу Индии накрыли туман и низкая облачность.
Власти города сравнили Дели с "газовой камерой", обвинив в ситуации фермеров соседних штатов, сжигающих отходы. Они порекомендовали жителям города не выходить на улицу и, по возможности, работать из дома.
В борьбе со смогом правительство Дели прибегает к таким мерам, как тушение пожаров на свалках города и орошение водой главных магистралей города, чтобы подавить пыль.
Качество воздуха в последние дни в Дели оценивается на уровне "потенциально опасное", что главным образом связано с последствиями взрывов петард, фейерверков и хлопушек на индуистском празднике Дивали 29-30 октября, сообщает РИА Новости.
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