В Дели из-за смога закрылись все школы

Все школы города Дели закрыты на три дня из-за сильного смога. Столицу Индии накрыли туман и низкая облачность.

Власти города сравнили Дели с "газовой камерой", обвинив в ситуации фермеров соседних штатов, сжигающих отходы. Они порекомендовали жителям города не выходить на улицу и, по возможности, работать из дома.

В борьбе со смогом правительство Дели прибегает к таким мерам, как тушение пожаров на свалках города и орошение водой главных магистралей города, чтобы подавить пыль.

Качество воздуха в последние дни в Дели оценивается на уровне "потенциально опасное", что главным образом связано с последствиями взрывов петард, фейерверков и хлопушек на индуистском празднике Дивали 29-30 октября, сообщает РИА Новости.