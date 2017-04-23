XVI Дельфийские игры завершились в Свердловской области
В Свердловской области завершились XVI Дельфийские игры. В проекте приняли участие 2318 человек в возрасте от 10 до 25 лет.
В творческих дисциплинах соревновались команды из 76 субъектов России и восьми стран СНГ, пишет «Российская газета».
В командном первенстве первое место заняла Москва, второе досталось Свердловской области, а третье завоевала Новосибирская область.
Современные молодежные Дельфийские игры проводятся в России с 1999 года. Екатеринбург принимал участников соревнований впервые.
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