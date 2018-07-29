Делегаты из России прибыли на десятую встречу по Сирии

Российская делегация прилетела в Сочи на десятый раунд переговоров по Сирии.

В состав делегации вошли замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин и другие. В ближайшее время в Сочи прилетит спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

На переговорах «Астана-10» будет обсуждаться ситуация в Сирии с учетом последних достижений в борьбе с террористами на юге страны.

Предыдущая встреча прошла в середине мая. Переговоры завершились принятием совместного заявления стран-гарантов.