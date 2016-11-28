Делегацию РФ на похоронах Кастро возглавит спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на похоронах лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Президент РФ Владимир Путин на церемонию не поедет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что у Путина напряженная повестка дня. Президент готовится к одному из главных мероприятий в своем рабочем графике – посланию к Федеральному собранию. Оно назначено на 1 декабря, сообщает РИА «Новости».

Фидель Кастро скончался 25 ноября в возрасте 90 лет. Его похороны пройдут на кубе 4 декабря. В стране объявлен девятидневный траур.