Делегация ПАСЕ встретилась с Башаром Асадом в Дамаске
В Дамаске состоялась встреча президента Сирии Башара Асада с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.
Делегацию ПАСЕ сопровождает группа российских депутатов Госдумы РФ, в числе которых, в частности, вице-спикер нижней палаты парламента Владимир Васильев, - сообщает ТАСС.
Переговоры европейских парламентариев с сирийским лидером проходили в закрытом для прессы режиме и продолжались более трех часов.
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