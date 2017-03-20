Делегация ПАСЕ встретилась с Башаром Асадом в Дамаске

В Дамаске состоялась встреча президента Сирии Башара Асада с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Делегацию ПАСЕ сопровождает группа российских депутатов Госдумы РФ, в числе которых, в частности, вице-спикер нижней палаты парламента Владимир Васильев, - сообщает ТАСС.

Переговоры европейских парламентариев с сирийским лидером проходили в закрытом для прессы режиме и продолжались более трех часов.

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Места: Сирия, ЕС
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