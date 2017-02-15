В деле об убийстве Карлова появился новый подозреваемый
В Анкаре полиция задержала человека, который может иметь отношения к убийству посла России в Турции Андрей Карлова.
Согласно турецким СМИ, это человек ранее разговаривал по телефону с убийцей дипломата Мевлютом Мертом Алтынташем. Его имя пока не называется, известны только инициалы – Э.Б.
В настоящее время задержанного допрашивают в Управлении безопасности, сообщает ТАСС.
В общей сложности по делу об убийстве российского дипломата арестованы три человека. Двое из них – полицейские.
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