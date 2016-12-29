В деле об убийстве в Анкаре посла РФ Андрея Карлова фигурирует россиянка

Турецкие следователи допросили по делу об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова подругу преступника Мевлюта Алтынташа, ныне проживающую в Москве.

Ранее женщина провела несколько месяцев в Турции, у нее был роман с Алтынташем, однако она уехала в Россию до совершения им нападения на дипломата, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

По данным издания, отыскать женщину помогли российские правоохранительные органы. На допросе она призналась, что поддерживала отношения с Алтынташем, однако категорически опровергла свою причастность к убийству Карлова.