В деле об убийстве в Анкаре посла РФ Андрея Карлова фигурирует россиянка
Турецкие следователи допросили по делу об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова подругу преступника Мевлюта Алтынташа, ныне проживающую в Москве.
Ранее женщина провела несколько месяцев в Турции, у нее был роман с Алтынташем, однако она уехала в Россию до совершения им нападения на дипломата, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.
По данным издания, отыскать женщину помогли российские правоохранительные органы. На допросе она призналась, что поддерживала отношения с Алтынташем, однако категорически опровергла свою причастность к убийству Карлова.
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