В «деле Скрипаля» появилась гречневая каша

В запутанном деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появилась гречневая каша.

Полиция Лондона подозревает, что Скрипалей отравили с помощью привезенной из России гречки, содержавшей токсичное вещество А234.

По информации таблоида The Sun, Сергей Скрипаль, ожидая в гости дочь Юлию, попросил ее привезти из России его любимую гречку, лавровые листы и специи, однако в спешке она забыла продукты дома. Тогда Юлия попросила свою знакомую, летевшую позже частным самолетом в Лондон, привезти упаковку гречки.

Издание утверждает, что знакомая Юлии работает в крупной медицинской компании. В полиции не исключают, что отравляющее вещество могло находиться именно в крупе.

Вместе с тем, эксперты в один голос заявляют, что обсуждаемое отравляющее вещество нельзя провезти в самолете незаметно, так как яд обладает резким запахом и мгновенным действием. Подобные нервно-паралитические газы убивают в течение двух-трех минут.

4 марта экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в пригороде Лондона. Британская сторона утверждает, что к инциденту причастна Россия, однако никаких доказательств предоставлено не было. Москва все обвинения в свой адрес отвергает, сообщает «РИА Новости».

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