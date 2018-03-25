В деле Сергея Скрипаля появилась женщина

Отравленный в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль имел близкую подругу, но она слишком напугана, чтобы рассказать о днях, предшествующих отравлению.

Об этом британской газете Telegraph сообщил источник из ближайшего окружения пары. Уточняется, что женщина приехала в Солсбери из России. Отношения с ним она завязала потому, что он якобы финансово состоятелен.

«Он (Скрипаль. — прим. ред.) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», - рассказала газете друг пары.

Другой знакомый Скрипаля сообщил, что женщина слишком напугана и боится давать показания полиции, передает «РИА Новости».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Британия убеждена, что к отравлению нервно-паралитическим веществом А234 причастна Россия.