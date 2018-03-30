В деле о пожаре в Кемерове появился новый подозреваемый

По делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» задержана гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова.

Следствие установила, что она являлась ответственной за соблюдение пожарной безопасности в принадлежащем фирме торговом центре. Однако свои прямые обязанности Богданова игнорировала и не предпринимала мер по устранению недостатков, на которые неоднократно указывали подчиненные, отметили в СКР.

У Богдановой проведен обыск. Следователи намерены предъявить ей обвинение по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), - сообщает «ФедералПресс».

В настоящее время фигурантами дела о пожаре являются пять человек. Всем им избрана мера пресечения в виде ареста.