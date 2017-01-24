В деле Пирумова появился новый эпизод

В деле бывшего заместителя министра Культуры Григория Пирумова появился новый эпизод, связанный с хищением государственных средств.

На этот раз он связан с историческим объектом в Калининграде – крепостью Фридриха Великого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, оглашенные в Мосгорсуде.

Бывший чиновник признал свою вину по всем эпизодам так называемого «дела реставраторов». Он дал признательные показания, а также начал возмещать причиненный его действиями ущерб.

В ходе судебного заседания, на котором рассматривалась жалоба на продление Пирумову срока ареста, его адвокат обратил внимание на эти обстоятельства и предложил смягчить экс-чиновнику меру пресечения. По мнению юриста, он может быть помещен под домашний арест или же отпущен под залог.

Мосгорсуд признал продление ареста Пирумова законным и оставил жалобу защиты без удовлетворения. Бывший чиновник останется в СИЗО до середины марта.

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