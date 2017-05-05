В деле о гибели детей на Сямозере найдены все виновные

Обвинение по делу от 18 июня 2016 года, когда в лагере на воде погибло 14 детей, предъявлено сотрудникам парк-отеля «Сямозеро», а также чиновникам карельского управления Роспотребнадзора, сообщает РБК.

Следствие в отношении шести обвиняемых по делу гибели на расположенном в Карелии Сямозере группы московских детей завершено.

Обвиняемыми по делу о гибели детей в настоящее время числятся бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его заместительница Людмила Котович, а также директор ООО Парк-Отель «Сямозеро» Елена Решетова, координатор Лагеря ООО Парк-Отель «Сямозеро» Вадим Виноградов, и инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

При этом чиновникам Роспотребнадзора предъявлены обвинения в преступной халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а сотрудникам лагеря — в оставлении в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 и ст. 125 УК РФ).

В начале апреля суд признал виновной в халатности фельдшера Суоярвской центральной районной больницы Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок от погибающих на Сямозере детей, и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбывания наказания в колонии-поселении.

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка в сопровождении Круподерщикова, перевернулись во время шторма и 14 детей утонули.

Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в территориальные органы экстренных служб о чрезвычайном происшествии, не желая негативной реакции общественности на указанные события, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Российские ученые создали систему виртуальной реабилитации людей после травм

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО