В деле о гибели детей на Сямозере найдены все виновные

Обвинение по делу от 18 июня 2016 года, когда в лагере на воде погибло 14 детей, предъявлено сотрудникам парк-отеля «Сямозеро», а также чиновникам карельского управления Роспотребнадзора, сообщает РБК.

Следствие в отношении шести обвиняемых по делу гибели на расположенном в Карелии Сямозере группы московских детей завершено.

Обвиняемыми по делу о гибели детей в настоящее время числятся бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его заместительница Людмила Котович, а также директор ООО Парк-Отель «Сямозеро» Елена Решетова, координатор Лагеря ООО Парк-Отель «Сямозеро» Вадим Виноградов, и инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

При этом чиновникам Роспотребнадзора предъявлены обвинения в преступной халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а сотрудникам лагеря — в оставлении в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 и ст. 125 УК РФ).

В начале апреля суд признал виновной в халатности фельдшера Суоярвской центральной районной больницы Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок от погибающих на Сямозере детей, и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбывания наказания в колонии-поселении.

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка в сопровождении Круподерщикова, перевернулись во время шторма и 14 детей утонули.

Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в территориальные органы экстренных служб о чрезвычайном происшествии, не желая негативной реакции общественности на указанные события, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки.