Декларацию 3-НДФЛ можно будет подать в МФЦ
Декларацию по налогу на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ в скором времени можно будет подать в любом МФЦ, сообщил начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС Дмитрий Вольвач.
По его словам, сейчас прорабатывается вопрос о расширении перечня услуг ФНС России, оказываемых в МФЦ.
Кроме деклараций 3-НДФЛ в МФЦ граждане смогут подать заявления о предоставлении сведений о начисленных налоговых платежах, о перерасчете начисленных налоговых платежей, а также узнавать о своих долгах по налогам, сообщает «Интерфакс».
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