Декларацию 3-НДФЛ можно будет подать в МФЦ

Декларацию по налогу на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ в скором времени можно будет подать в любом МФЦ, сообщил начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС Дмитрий Вольвач.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос о расширении перечня услуг ФНС России, оказываемых в МФЦ.

Кроме деклараций 3-НДФЛ в МФЦ граждане смогут подать заявления о предоставлении сведений о начисленных налоговых платежах, о перерасчете начисленных налоговых платежей, а также узнавать о своих долгах по налогам, сообщает «Интерфакс».