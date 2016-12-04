5 декабря в ХМАО объявлен днем траура

В Ханты-Мансийском автономном округе объявлен траур в связи с гибелью детей в крупной автокатастрофе. В результате аварии на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень погибли 11 человек, из которых девять детей.

Траур решила объявить губернатор округа Наталья Комарова, сообщает РБК. Она уже побывала на месте происшествия и в больнице, где находятся пострадавшие.

Сегодня в Югре произошло ДТП в сложных погодных условиях с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей. 11 человек погибли, еще 21 пострадал. Автобус перевозил членов детской команды по акробатике. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.