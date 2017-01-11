Декабрьская авария «Протона» могла произойти из-за мусора в насосе двигателя

Роскосмос подвел предварительные итоги расследования причин аварии космического грузовика «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года. К нештатной ситуации могло привести попадание мусора в насос двигателя или нарушение технологии сборки.

«Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии - вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете», - цитирует сообщение пресс-службы Роскосмоса ТАСС.

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли для обеспечения безопасного запуска космического грузовика «Прогресс МС-05».

Грузовой корабль «Прогресс МС-04», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-У», был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 километров над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

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Места: Россия
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