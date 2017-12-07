В декабре в Москву приедет лапландский Йоулупукки
Гостем московского фестиваля «Путешествие в Рождество» станет Санта-Клаус из Лапландии, который прибудет в столицу 22 декабря.
Три дня его можно будет встретить в новой временной резиденции на Тверской площади.
Пообщаться и сфотографироваться с ним взрослые и дети. Кроме того, волшебник примет участие в двух театральных постановках — «Снежной мельнице» и «Ангелах Рождества», которые пройдут в «Сказочном театре» на Тверской площади 22, 23 и 24 декабря.
Второе имя финского Санты – Йоулупукки. Именно так его и называют в Финляндии.
Компанию на торжествах Санта-Клаусу составит российский Дед Мороз, передает АГН «Москва».
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