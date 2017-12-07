В декабре в Москву приедет лапландский Йоулупукки

Гостем московского фестиваля «Путешествие в Рождество» станет Санта-Клаус из Лапландии, который прибудет в столицу 22 декабря.

Три дня его можно будет встретить в новой временной резиденции на Тверской площади.

Пообщаться и сфотографироваться с ним взрослые и дети. Кроме того, волшебник примет участие в двух театральных постановках — «Снежной мельнице» и «Ангелах Рождества», которые пройдут в «Сказочном театре» на Тверской площади 22, 23 и 24 декабря.

Второе имя финского Санты – Йоулупукки. Именно так его и называют в Финляндии.

Компанию на торжествах Санта-Клаусу составит российский Дед Мороз, передает АГН «Москва».