Дефицит бюджета России в 2017 году составит 3,16 процента ВВП

Министерство финансов опубликовало проект федерального бюджета на три ближайших года. В течение всего этого времени бюджет будет оставаться дефицитным.

В следующем году объем ВВП прогнозируется в размере 86,8 триллиона рублей, уровень инфляции – не выше 4 процентов. К 2018 году ВВП должен вырасти до 92,3 триллиона рублей. Если в 2017 году дефицит бюджета составит 3,16 процента ВВП, то в 2019 году он должен сократиться до 1,15 процента.

Издание «ФедералПресс» в этой связи напоминает, что реализация приоритетных проектов в 2017 году потребует 150 миллиардов рублей.