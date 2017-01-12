Дефицит бюджета РФ в 2016 году составил 3,56 процента ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума сообщил журналистам, что дефицит бюджета России по итогам 2016 года составил 3,56 процента ВВП.

Ранее министр говорил о том, что дефицит бюджета по итогам года может оказаться несколько ниже заявленных 3,6 процента ВВП, - сообщает ТАСС.

В октябре 2016 года Министерство финансов РФ ухудшило прогноз по дефициту бюджета с 3,5 до 3,7 процента ВВП.