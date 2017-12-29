Деда Мороза просят погасить кредит и наказать чиновников

В 2017 году на официальную почту Деда Мороза в Великом Устюге поступило более 200 тысяч писем от детей и взрослых, желающих получить новогодние подарки, рассказала директор АО «Почта Деда Мороза» Людмила Суранова.

По ее словам, около трети писем составляют послания взрослых, которые просят помочь погасить кредит или жалуются на чиновников.

Кроме того, молодые женщины чаще всего просят о рождении ребенка, хорошем муже, примирении с родителями, а также повышении по службе.

Мужчины просят помочь погасить ипотеку или автомобильный кредит, а также увеличения заработной платы и карьерного роста.

Пенсионеры пишут о помощи материальной, а иногда присылают жалобы на чиновников.

Больше всего писем приходит из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости».