Дебошир с рожком для обуви напугал лондонских полицейских
Полицейские в Лондоне задержали мужчину, который размахивал подозрительным предметом у входа в центральную мечеть, расположенную в Риджентс-парк. К
роме того, мужчина выкрикивал оскорбительные слова в адрес прохожих.
В итоге правоохранители задержали дебошира за нарушение общественного порядка, опасаясь возможного нападения на людей.
При задержании полицейские применили электрошокер, однако позе выяснилось, что подозрительный предмет, которым размахивал нарушитель, оказался рожком для обуви из мечети.
Полиция Британии пока не рассматривает это происшествие как теракт, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Женщин с малолетними детьми лишили удобного отпуска
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии