Дебошир с рожком для обуви напугал лондонских полицейских

Полицейские в Лондоне задержали мужчину, который размахивал подозрительным предметом у входа в центральную мечеть, расположенную в Риджентс-парк. К

роме того, мужчина выкрикивал оскорбительные слова в адрес прохожих.

В итоге правоохранители задержали дебошира за нарушение общественного порядка, опасаясь возможного нападения на людей.

При задержании полицейские применили электрошокер, однако позе выяснилось, что подозрительный предмет, которым размахивал нарушитель, оказался рожком для обуви из мечети.

Полиция Британии пока не рассматривает это происшествие как теракт, сообщает агентство Nation news.