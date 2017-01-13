В Дебальцево около 500 домов остались без света из-за ночного обстрела со стороны ВСУ

Ремонтные бригады ЛНР приступили к восстановлению электроснабжения около 500 многоквартирных и частных домов в Дебальцево, которое было нарушено в результате ночного обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины.

- В результате ночного обстрела украинскими карателями населенного пункта Дебальцево в городе были обесточены многоквартирные дома и жилой сектор, - цитирует ЛуганскИнформЦентр представителя Народной милиции ЛНР.

По словам собеседника агентства, ликвидация аварии займет несколько часов.

- Также была обесточена котельная, которая питает многоквартирный жилой фонд, однако усилиями городских служб оперативно был установлен генератор, что позволило избежать замерзания теплосети, - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 13 января обстреляли из крупнокалиберных орудий Дебальцево и Первомайск.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЛНР
Следующая новость Шувалов спрогнозировал скорую отмену санкций и контрмер РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО