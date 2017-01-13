В Дебальцево около 500 домов остались без света из-за ночного обстрела со стороны ВСУ

Ремонтные бригады ЛНР приступили к восстановлению электроснабжения около 500 многоквартирных и частных домов в Дебальцево, которое было нарушено в результате ночного обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины.

- В результате ночного обстрела украинскими карателями населенного пункта Дебальцево в городе были обесточены многоквартирные дома и жилой сектор, - цитирует ЛуганскИнформЦентр представителя Народной милиции ЛНР.

По словам собеседника агентства, ликвидация аварии займет несколько часов.

- Также была обесточена котельная, которая питает многоквартирный жилой фонд, однако усилиями городских служб оперативно был установлен генератор, что позволило избежать замерзания теплосети, - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 13 января обстреляли из крупнокалиберных орудий Дебальцево и Первомайск.