Мэр Даугавпилса провалил экзамен по латышскому языку

Мэр латвийского города Даугавпилс Рихардс Эйгимс вновь провалил экзамен на знание государственного латышского языка, заявила руководитель регионального отдела Центра государственного языка (ЦГЯ) Сармите Павулене.

По ее словам, глава Даугавпилсской думы не владеет латышским языком на том уровне, который ему необходим для выполнения своих должностных обязанностей.

В октябре 2017 года Эйгимс уже был оштрафован за незнание государственного языка.

Для того, чтобы занимать пост мэра города, необходимо иметь высшую категорию знания языка — С2.

Теперь Центр должен направить документы в суд на рассмотрение вопроса об аннулировании его мандата, сообщает Life.