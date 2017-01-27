Дату проведения переговоров по Сирии в Женеве перенесли

Межсирийские переговоры в Женеве начнутся не в начале февраля, как сообщалось ранее, а в конце месяца. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что недавние переговоры по САР в Астане стали вкладом в предстоящую встречу в Женеве, сообщают «Народные новости».

По словам министра, диалог враждующих сторон в Казахстане послужил для ООН стимулом к активизации деятельности по урегулированию ситуации в Сирии. При этом он посетовал на пассивность всемирной организации в данном вопросе.