Дату проведения переговоров по Сирии в Женеве перенесли
Межсирийские переговоры в Женеве начнутся не в начале февраля, как сообщалось ранее, а в конце месяца. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что недавние переговоры по САР в Астане стали вкладом в предстоящую встречу в Женеве, сообщают «Народные новости».
По словам министра, диалог враждующих сторон в Казахстане послужил для ООН стимулом к активизации деятельности по урегулированию ситуации в Сирии. При этом он посетовал на пассивность всемирной организации в данном вопросе.
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