Датским депутатам запретили ехать в Россию с телефонами

Депутатам парламента Дании, отправляющимся с визитом в Росси, порекомендовали не брать с собой телефоны, планшеты и ноутбуки.

«Пока, смартфон. Едем в Россию с комитетом по международной политике», - цитирует Reuters запись в соцсетях экс- министра иностранных дел Дании Мартина Лидегаарда. Похожую запись оставил в своем Facebook и социал-демократ Ник Хеккеруп.

Политики пояснили, что рекомендация отказаться на время поездки от гаджетов продиктована соображениями безопасности. В Дании продолжают считать весьма высокой вероятность того, что представители власти или бизнеса могут подвергнуться в РФ хакерским атакам.