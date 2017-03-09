Датским депутатам запретили ехать в Россию с телефонами
Депутатам парламента Дании, отправляющимся с визитом в Росси, порекомендовали не брать с собой телефоны, планшеты и ноутбуки.
«Пока, смартфон. Едем в Россию с комитетом по международной политике», - цитирует Reuters запись в соцсетях экс- министра иностранных дел Дании Мартина Лидегаарда. Похожую запись оставил в своем Facebook и социал-демократ Ник Хеккеруп.
Политики пояснили, что рекомендация отказаться на время поездки от гаджетов продиктована соображениями безопасности. В Дании продолжают считать весьма высокой вероятность того, что представители власти или бизнеса могут подвергнуться в РФ хакерским атакам.
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