Датская разведка опасается российских «медовых ловушек» в Прибалтике

Служба безопасности и разведки Дании опасается, что солдаты, отправляющиеся в Прибалтику в рамках учений НАТО, могут попасть в «медовые ловушки» женщин-агентов российских спецслужб.

«По оценкам Службы безопасности и разведки Дании, вероятность агрессивных действий и запугивания в отношении датских вооруженных сил будет велика, — говорится в доклае службы.

По мнению датской разведки, Россия может подсылать женщин для вербовки и дискредитации военнослужащих. Спецслужбы предостерегли солдат от походов по барам Таллина и Тарту из-за риска «медовых ловушек», сообщает «РИА Новости».

Ранее глава департамента информации Эстонии Микк Марран увидел в драках британских военных НАТО с местным населением «руку Москвы». По его мнению, российская разведка специально подсылает женщин для провоцирования потасовок с участием британских солдат в барах Эстонии, чтобы представить их хулиганами.

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