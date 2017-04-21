Датская разведка опасается российских «медовых ловушек» в Прибалтике

Служба безопасности и разведки Дании опасается, что солдаты, отправляющиеся в Прибалтику в рамках учений НАТО, могут попасть в «медовые ловушки» женщин-агентов российских спецслужб.

«По оценкам Службы безопасности и разведки Дании, вероятность агрессивных действий и запугивания в отношении датских вооруженных сил будет велика, — говорится в доклае службы.

По мнению датской разведки, Россия может подсылать женщин для вербовки и дискредитации военнослужащих. Спецслужбы предостерегли солдат от походов по барам Таллина и Тарту из-за риска «медовых ловушек», сообщает «РИА Новости».

Ранее глава департамента информации Эстонии Микк Марран увидел в драках британских военных НАТО с местным населением «руку Москвы». По его мнению, российская разведка специально подсылает женщин для провоцирования потасовок с участием британских солдат в барах Эстонии, чтобы представить их хулиганами.