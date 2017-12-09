Датчанин проиграл бобрам-вредителям в суде

Датчанин проиграл суд, пытаясь получить компенсацию за испорченное бобрами имущество.

Как сообщает «РИА Новости», житель региона Западная Ютландия Финд Андерсен-Фрюдаль обратился в суд с иском против Датского агентства по охране природы из-за того, что бобры повредили деревья и озеро в его землевладении.

Мужчина попытался взыскать компенсацию в размере от 200 до 300 тысяч датских крон (37-40 тыс. евро). Суд города Хольстеборо отклонил иск и обязал мужчину заплатить агентству 30 тыс. крон ( 4 тыс. евро) за судебные расходы.

Суд посчитал, что животные, повредившие имущество, относятся к редкому виду и оказывают благоприятное влияние на экосистему.

Ранее в одной из квартир в Дании обнаружили 46 кроликов.