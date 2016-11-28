Дата новой встречи лидеров «нормандской четверки» пока не определена

Лидеры «нормандской четверки» пока не определились с датой очередного раунда переговоров по выполнению условий Минских соглашений. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Пока в повестке дня встречи на высшем уровне нет, - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ также высказал мнение, что предстоящая встреча глав внешнеполитических ведомств в «нормандском формате» будет носить скорее характер «сверки часов», глобальных изменений после нее ожидать не следует.

- Скорее, это рабочая встреча с тем, чтобы «сверить часы», и с тем, чтобы избежать ненужных и вредных для процесса пауз вообще, и на высоком, и на высшем уровне, - подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля констатировал, что ситуация в переговорах по Украине пока кардинально не меняется.

- Украинские коллеги часто меняют позицию и по-прежнему, к сожалению, представляется даже затруднительным согласовать основные пункты того документа, который называют «дорожной картой», которая отражает общее понимание того, как нужно реализовывать основополагающие документы, а именно - Минские договоренности, - сказал Песков.

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