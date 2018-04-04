РФ даст НАТО ответ на сокращение штата постпредства
Российская сторона не оставит без ответа решение НАТО об отзыве у сотрудников постпредства РФ аккредитаций. Об этом заявила официальны представитель МИД России Мария Захарова.
«У нас никогда ничего не остается без ответа», - цитирует ее «Интерфакс». Каким именно будет этот ответ Захарова не уточнила. Она также добавила, что Москва расценивает данный шаг альянса как «абсолютно недружественный».
Ранее сообщалось, что аккредитации отозваны у семерых представителей РФ при НАТО и еще три запроса на аккредитацию альянс отказался утвердить.
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