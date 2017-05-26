МИД РФ даст адекватный ответ на высылку дипломатов из Эстонии

Министерство иностранных дел РФ расценивает высылку из Эстонии двух российских дипломатов как провокационный и необоснованный шаг.

«Разумеется, он не останется без адекватного ответа», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД отметили, что «откровенно враждебные» действия Таллина еще больше осложнят отношения между Россией и Эстонией. «Ответственность за последствия лежит на эстонских властях», - подчеркнули в Москве.

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