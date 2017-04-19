Данные Twitter о российских пользователях перенесут в Россию

Сервис Twitter планирует перенести персональные данные россиян для хранения на территории России.

Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, уточнив, что процесс завершится к середине 2018 года, сообщает «Ведомости».

Требование к российским и зарубежным компаниям хранить и обрабатывать персональные данные россиян на российских серверах вступило в силу еще в сентябре 2015 года.

С этого времени любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Роскомнадзор летом 2016 года обратился в суд с иском против LinkedIn, требуя признать социальную сеть нарушителем закона о персональных данных, суд первой инстанции принял сторону чиновников, компания обжаловала вердикт, но апелляционная инстанция оставила решение в силе. В итоге в ноябре провайдеры заблокировали доступ к этой социальной сети в России.

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