Данкверт призвал белорусские власти не поддаваться эмоциям

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал Минск к спокойствию при обсуждении поставок продуктов в Россию.

Комментируя предложение белорусского лидера Александра Лукашенко возбудить в отношении него уголовное дело за препятствование поставкам, Данкверт заявил: «Есть кому оценивать эти претензии, у нас достаточно в этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные. Лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно».

Он также порекомендовал Минским властям заняться расследованием инцидента с поставкой в Россию 10 тысяч тонн украинской говядины, которая была оформлена как белорусская, передает РИА «Новости». Глава ведомства подчеркнул, что данный факт имеет подтверждение.