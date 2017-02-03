Данкверт призвал белорусские власти не поддаваться эмоциям
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал Минск к спокойствию при обсуждении поставок продуктов в Россию.
Комментируя предложение белорусского лидера Александра Лукашенко возбудить в отношении него уголовное дело за препятствование поставкам, Данкверт заявил: «Есть кому оценивать эти претензии, у нас достаточно в этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные. Лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно».
Он также порекомендовал Минским властям заняться расследованием инцидента с поставкой в Россию 10 тысяч тонн украинской говядины, которая была оформлена как белорусская, передает РИА «Новости». Глава ведомства подчеркнул, что данный факт имеет подтверждение.
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