Дания тоже боится нападения России и увеличивает военные расходы по совету США

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен заявил, что правительство страны намерено увеличить расходы на оборону в связи с размещением Россией систем ПРО в Калининградской области.

- Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск, - цитирует министра «Интерфакс» со ссылкой на газету «Берлингске».

Вместе с тем глава военного ведомства признался, что Дания не в состоянии увеличить траты на оборонный бюджет на сумму, эквивалентную 2 процентам ВВП.

- Мы испытываем колоссальное давление как от администрации Обамы, и, как мы понимаем, от будущей администрации президента Трампа с требованием повысить расходы до 2 процентов, - отметил министр, подчеркнув, что для датской экономики это неподъемная сумма.

Ранее Россия в ответ на расширение НАТО разместила в Калининградской области новейшие системы ПРО С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», а также перевела на Балтику из состава Черноморского флота два ракетных корвета, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК».

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