В Даниловом монастыре ищут бомбу
Столичные правоохранители получили анонимное предупреждение о минировании Данилова монастыря и приступили к обследованию территории обители с применением служебных собак.
Анонимное сообщение о минировании Данилова монастыря поступило на номер «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кроме полицейских, обследованием территории монастыря занимаются сотрудники МЧС. При этом насельников обители решили не эвакуировать.
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