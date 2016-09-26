В Даниловом монастыре ищут бомбу

Столичные правоохранители получили анонимное предупреждение о минировании Данилова монастыря и приступили к обследованию территории обители с применением служебных собак.

Анонимное сообщение о минировании Данилова монастыря поступило на номер «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме полицейских, обследованием территории монастыря занимаются сотрудники МЧС. При этом насельников обители решили не эвакуировать.