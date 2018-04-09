Данила Козловский защищает свой фильм «Тренер» от троллей
Актер Данила Козловский очень резко отозвался о тех, кто критикует трейлер фильма «Тренер».
По его словам, в России пишут столько гадостей, что порой теряешься.
Особую критику трейлер фильма собрал в социальных сетях. Дошло до того, что глава правления Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис заявил, что актеру надо бы прекратить вступать в диалог, особенно ругательного содержания, в сетях.
Данила Козловский выступил продюсером, режиссером и сценаристом фильма «Тренер», а также сыграл в нем главную роль.
По сюжету его персонаж после завершения карьеры профессионального футболиста работает тренером в провинциальной команде.
Картина выйдет в прокат 19 апреля, передает РИА Новости.
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