Даниила Гранина похоронят 8 июня
Похороны писателя Даниила Гранина намечены на 8 июня. Он будет погребен на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.
Несколько ранее в тот же день состоится гражданская панихида в Таврическом дворце. Проститься с литератором смогут все желающие. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.
Гранин скончался 4 июля на 99 году жизни. Незадолго до этого ему была вручена государственная премия «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».
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