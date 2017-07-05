Даниила Гранина похоронят 8 июня

Похороны писателя Даниила Гранина намечены на 8 июня. Он будет погребен на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Несколько ранее в тот же день состоится гражданская панихида в Таврическом дворце. Проститься с литератором смогут все желающие. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

Гранин скончался 4 июля на 99 году жизни. Незадолго до этого ему была вручена государственная премия «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».