В Дании сегодня стартует Чемпионат мира по хоккею-2018
В Копенгагене сегодня стартует Чемпионат мира по хоккею.
16 команд разбиты на две группы, где каждая сборная сыграет по семь матчей. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
Чемпионат пройдет на двух стадионах, вмещающих по 12 тысяч человек, - на «Роял Арена» в Копенгагене и «Йюске-банк-боксен» в Хернинге.
Наша сборная на групповом этапе играет в столице Дании. В Копенгагене состоятся и все матчи плей-офф, начиная с полуфиналов, отмечает «Комсомольская правда».
В групповом раунде сборная Россия сыграет со сборными Швеции, Австрии, Беларуси, Чехии и Франции.
Матч с французами сборная России проведет сегодня – 4 мая, в 17:15.
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