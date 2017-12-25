В Дании построили «пятизвездочную» тюрьму
Неподалеку от датского города Гундслев открылась тюрьма Сторстрем, которая по уровню комфорта может посоперничать со многими отелями.
Камеры здесь больше напоминают небольшие уютные комнаты, снабженные телевизорами, холодильниками и личными ванными. Кроме того, к услугам заключенных обще помещения, сад и церковь, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
На строительство тюрьмы власти Дании потратили 160 миллионов долларов. В ней одновременно могут быть размещены 250 заключенных.
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