В Дании на 91 году жизни скончался старший в роду Романовых князь Дмитрий Романович

В ночь перед Новым годом в госпитале в Дании скончался старший из потомков российской царской династии Романовых князь Дмитрий Романович.

- Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря, - рассказала ТАСС супруга покойного княгиня Феодора Алексеевна Романова.

По словам княгини, князь Дмитрий был срочно госпитализирован на минувшей неделе в связи с резким ухудшением здоровья.

Князь Димитрий Романович родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция), где его родители находились в эмиграции. Историк и писатель, он был праправнуком по прямой линии императора Николая I.

В последние годы князь проживал в Дании, где он возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, помогая российским больницам и детским домам.

В октябре 2016 года Дмитрий Романов в последний раз приезжал в Москву, где ему был вручен орден Александра Невского за заслуги в распространении за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России.