Дамасские ворота Иерусалима напомнили Иудейскую войну

У Дамасских ворот в Иерусалиме происходят столкновения палестинцев и кавалерией израильской полиции.

Полиция перекрыла площадь металлическими заграждениями, оставив только узкие проходы, однако протестующим удалось пробить кордон, после чего началась массовая потасовка.

Конная полиция пытается разогнать протестующих, но пока толпа хаотично перемещается по улицам Иерусалима, устраивая беспорядки, передает РИА Новости.

Через Дамасские ворота в Старый город Иерусалима жители восточных арабских кварталов города традиционно приходят на молитву в мечеть Аль-Акса.