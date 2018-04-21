В Дамаске убит корреспондент чеченской телерадиокомпании

В Сирии погиб внештатный журналист телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

РИА «Новости» приводит его слова: «Перед пятничной рузбой (молитвой — прим. ред.) в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан».

Кадыров выразил соболезнования коллективу издания, а также родным и близким убитого.

«Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», - отметил глава Чечни.

Семье Балана будет оказана материальная помощь, добавил Кадыров.