В Дамаске прогремел еще один взрыв

Несколько человек пострадали при взрыве в ресторане в районе Эр-Рабва на западе Дамаска. По предварительной информации, преступление совершил террорист-смертник.

Точное число погибших и раненых в результате теракта пока неизвестно, - сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство SANA.

Ранее взрыв прогремел в здании Дворца правосудия сирийской столицы, где погибло как минимум 25 человек и десятки людей получили ранения различной степени тяжести.