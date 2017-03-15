В Дамаске прогремел еще один взрыв
Несколько человек пострадали при взрыве в ресторане в районе Эр-Рабва на западе Дамаска. По предварительной информации, преступление совершил террорист-смертник.
Точное число погибших и раненых в результате теракта пока неизвестно, - сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство SANA.
Ранее взрыв прогремел в здании Дворца правосудия сирийской столицы, где погибло как минимум 25 человек и десятки людей получили ранения различной степени тяжести.
Следующая новость МИД Германии обеспокоен решением Киева закрыть сообщение с Донбассом
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии