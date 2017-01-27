В Дамаске опровергли сообщения о плохом самочувствии Башара Асада
Пресс-служба президента Сирии Башара Асада опровергла информацию о том, что глава государства испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
«Несколько дней назад некоторые СМИ начали распространять слухи о здоровье президента Асада. Некоторые продолжают это делать и сейчас. Источники слухов о здоровье президента Асада известны. Это просто рассуждения, похожие на вымышленные желания тех, кто их распространил», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы президентского дворца в твиттере.
Ранее ряд СМИ опубликовали сообщения, что Асад проходит лечение в больнице «Аш-Шами» в Дамаске. По другим данным, президента САР якобы доставили в Бейрут в госпиталь при американском университете.
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