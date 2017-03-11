В Дамаске недалеко от кладбища прогремели два взырва

В столице Сирии рядом с кладбищем Баб ас-Сагир прогремели два взрыва. По данным полиции, среди погибших и пострадавших есть мирные жители.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в правоохранительных органах, рядом с кладбищем в Дамаске были приведены в действие два взрывных устройства. В результате погибли мирные жители, однако их число не называется.

В полиции эти действия назвали терактом.

На кладбище Баб ас-Сагир захоронены участники исторической битвы при Кербеле, поэтому это место имеет важное значение для мусульман-шиитов, передает РИА Новости.