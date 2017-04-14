В Дамаске назвали нелогичными обвинения в химатаке

Обвинения в адрес сирийских властей в использовании химического оружия нелогичны. Об этом заявил советник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан.

Она пояснила, что все химическое оружие было вывезено из Сирии еще в 2013 году. Данный факт зафиксирован ОЗХО.

«Но даже если мы предположим, что попало это оружие в руки сирийской армии, зачем было использовать его против безоружных людей, детей и стариков? Это совершенно не логично!» - цитирует ТАСС советника.

Шаабан также отметила, что Штаты нанесли удар по базе Шайрат, на которой не было химического оружия. Однако версия Вашингтона была подхвачена СМИ и теперь выдается за факты то, чего не было.