В Дамаске назвали нелогичными обвинения в химатаке
Обвинения в адрес сирийских властей в использовании химического оружия нелогичны. Об этом заявил советник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан.
Она пояснила, что все химическое оружие было вывезено из Сирии еще в 2013 году. Данный факт зафиксирован ОЗХО.
«Но даже если мы предположим, что попало это оружие в руки сирийской армии, зачем было использовать его против безоружных людей, детей и стариков? Это совершенно не логично!» - цитирует ТАСС советника.
Шаабан также отметила, что Штаты нанесли удар по базе Шайрат, на которой не было химического оружия. Однако версия Вашингтона была подхвачена СМИ и теперь выдается за факты то, чего не было.
Следующая новость Татуировки могут стать причиной солнечного удара
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии