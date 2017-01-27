Дамаск не согласился с частью пунктов предложенной РФ новой конституции Сирии

Переданный российской стороной на рассмотрение властям Сирии и представителям оппозиции проект новой конституции САР изучен в Дамаске. Правительство выразило несогласие с трактовкой нескольких из 85 пунктов документа и отправило свои поправки в Москву.

В частности, Дамаск выступает против передачи законодательных функций от президента парламенту и правительству. Дамаск также ставит под вопрос целесообразность создания нового органа власти - Ассамблеи регионов Сирии - с наделением его широкими полномочиями, в том числе в области законотворчества, - сообщает ТАСС со ссылкой на общеарабскую газету «Аль-Хаят», которая в свою очередь ссылается на информированные источники.

Официально эти сведения никем не подтверждены.

Ранее выдержки из предложенного российскими специалистами основного закона страны опубликовала общеарабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат». По ее данным, представители сирийской оппозиции внимательно изучают и в целом одобряют документ.

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