Дамаск представил доказательства использования террористами химоружия

Сирийские власти предъявили представителям международной миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения боевиками иприта.

Дамаск представил в ОЗХО как документы, так и материальные доказательства. Последние были опломбированы и оставлены в Сирии на ответственное хранение. Миссия заберет их после устранения финансовых затруднений по доставке образцов в Гаагу, сообщает РИА «Новости» на сирийские официальные источники.

Агентство уточняет, что речь идет об образцах, собранных экспертами Минобороны России, после применения боевиками мин с ипритом в октябре в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш провинции Алеппо.

Миссия ОЗХО работала в Сирии с 12 декабря. В ее состав входили эксперты из США, Великобритании, Словакии, Словении и Австралии.