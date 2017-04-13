Дамаск пообещал ОЗХО полный доступ на авиабазу Шайрат

Власти Сирии заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании инцидента, касающейся предполагаемой химатаки в провинции Идлиб и предоставляют экспертам ОЗХО полный доступ на авиабазу Шайрат.

По словам постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джаафари, специалисты смогут установить, действительно ли в ее ангарах хранился зарин.

Джаафари отметил, что главе ОЗХО Ахмету Узюмджю уже направлено соответствующее письмо, сообщает Nation News.