Дамаск пообещал ОЗХО полный доступ на авиабазу Шайрат
Власти Сирии заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании инцидента, касающейся предполагаемой химатаки в провинции Идлиб и предоставляют экспертам ОЗХО полный доступ на авиабазу Шайрат.
По словам постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джаафари, специалисты смогут установить, действительно ли в ее ангарах хранился зарин.
Джаафари отметил, что главе ОЗХО Ахмету Узюмджю уже направлено соответствующее письмо, сообщает Nation News.
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