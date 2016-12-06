Дамаск поблагодарил Москву и Пекин за блокирование резолюции ООН по Сирии

Министерство иностранных дел Сирии выразило признательность России и Китаю, за то что два этих постоянных члена Совета Безопасности ООН заблокировали принятие резолюции о прекращении огня в Алеппо.

«Сирия выражает признательность Российской Федерации и Китаю за использование права вето в отношении проекта резолюции, который заявляет о перемирии и не предусматривает выход боевиков из Восточного Алеппо. Такое перемирие даст возможность террористам перегруппироваться и повторить свои преступления», — говорится в заявлении сирийского МИД, копия которого поступила в распоряжение РИА «Новости».

МИД Сирии подчеркнул, что Дамаск намерен усилить оказание всех видов помощи гражданам, которые пострадали от действий боевиков.