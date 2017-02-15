Дамаск отверг обвинения правозащитников в применении химоружия в Алеппо
Сирийские власти отрицают обвинения международной правозащитной организации Human Rights Watch в том, что правительственные войска якобы использовали химическое оружие при освобождении Алеппо.
В МИД Сирии заявили, что информация, содержащаяся в докладе HRW, является ложной, передает агентства SANA.
Ранее доклад правозащитников прокомментировали в Миноброны России. В ведомстве отметили, что использование организацией непроверенных источников негативно отражается на ее репутации.
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