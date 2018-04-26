Дамаск нашел у террористов европейское химоружие
Химические вещества, произведенные в Великобритании и Германии было обнаружено сирийской правительственной армией на захваченных у террористов складах в Думе.
Постпред Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Обаид отметил, что среди этих веществ есть те, что были произведены в британской лаборатории Портон-Даун.
Он пригласил экспертов ОЗХО посетить эти склады и лично убедиться в происхождении найденных там химикатов. По его словам, это позволит оградить власти Сирии от ложных обвинений. К предложению Обаида присоединился постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, сообщает ТАСС.
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